La tractorada sigue en Ourense mientras el sector agrario ya prepara sus nuevas protestas

El encuentro entre los tractoristas y la Consellería de Medio Ambiente se solventó tras más de tres horas de reunión en las que los representantes del sector salieron agradecidos por trasladar sus inquietudes, mientras que el organismo autonómico se comprometió a más reuniones periódicas y visitas sobre el terreno para analizar las necesidades más urgentes del gremio, pero no se acordó ninguna acción firme.

En esta línea, los agricultores y ganaderos seguirán llamando a más organismos, sin disminuir la presión de la tractorada. El bloqueo en la N-120 sigue por quinto día consecutivo y los manifestantes no moverán los tractores pese a que el campamento junto al centro comercial Ponte Vella ayer ya se encontraba vacío y a quitar de la Subdelegación del Gobierno sus bloques de paja.

Un tractor carga con los bloques de paja de la Subdelegación

Simultáneamente, los representantes de la protesta indicaron que se está “artimañando un plan a moi curto prazo”, que debatirán y votarán entre todos los tractoristas, buscando un impacto mayor que en la N-120. Aseguran que para esta nueva movilización no será necesario mover ningún tractor de su ubicación actual en la ciudad, ya que, según manifestó el ganadero Javier Losada, “temos máis tractores esperando”.

En la reunión de ayer, desarrollada en la Delegación de la Xunta, estuvieron presentes cinco miembros del sector, entre ellos ganaderos de vacuno y ovino, un productor de leche y un agricultor, además de la secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, la directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, y el delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

En el acto, la consellería se comprometió a valorar la propuesta de planificación rozas y quemas controladas por parte del sector y estudiar cuestiones como “posibles limitacións de Rede Natura, axudas de prevención e danos ocasionados pola fauna silvestre”, según afirmó Marisol Díaz, que destacó que trasladarán asuntos fuera de su competencia a Medio Rural y al “Ministerio para a limpeza do cauce da lagoa de Antela”.