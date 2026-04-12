El partido de Péter Magyar gana las elecciones en Hungría y arrebata el poder a Viktor Orbán tras 16 años

El Tisza-Partido Respeto y Libertad, liderado por el conservador Péter Magyar, ha sido la fuerza más votada en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría, según resultados oficiales con algo más del 31% del escrutinio.

De confirmarse la tendencia, la formación obtendría 135 de los 199 escaños del Parlamento unicameral, lo que le permitiría alcanzar una mayoría cualificada de dos tercios suficiente para aprobar reformas legales de gran alcance.

Derrota de Orbán

En segundo lugar se sitúa el Fidesz-Unión Cívica Húngara del actual primer ministro, Viktor Orbán, que junto a su socio, el Partido Demócrata Cristiano (KDNP), obtendría 57 escaños.

Por su parte, el Movimiento Nuestra Patria conseguiría 7 representantes, mientras que ninguna otra formación lograría entrar en el Parlamento.

En porcentaje de voto, Tisza alcanza el 51,98%, frente al 39,38% de Fidesz-KDNP y el 6,07% de Nuestra Patria, a falta de sumar los resultados del voto directo en circunscripciones.

Alta participación y denuncias

La jornada electoral ha estado marcada por una participación elevada, que alcanzó el 77,8% antes del cierre de los colegios, un dato inusualmente alto en el país.

No obstante, tanto el partido ganador como el de Orbán han denunciado posibles irregularidades durante la votación, lo que podría retrasar la proclamación definitiva de resultados.

Tras conocerse los primeros datos, Magyar ha reaccionado con un breve mensaje en redes sociales: “Gracias, Hungría”.

Aún quedan por contabilizar los votos de ciudadanos residentes en el extranjero, por lo que los resultados definitivos podrían variar en los próximos días, aunque la ventaja de Tisza apunta a un cambio político significativo en el país.