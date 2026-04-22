Ryanair cerrará la facturación de equipaje en aeropuerto una hora antes del vuelo a partir de noviembre

Los pasajeros de los aeropuertos de Galicia tendrán que adelantar su llegada cuando vuelen con Ryanair. La compañía cerrará la facturación y la entrega de equipaje en aeropuertos una hora antes del vuelo a partir del 10 de noviembre, adelantando en 20 minutos el tiempo actual, que es de 40 minutos, con el objetivo de evitar que los pasajeros pierdan sus vuelos por “quedarse atrapados” en las colas de control de seguridad.

Esta nueva medida va acompañada de la instalación de quioscos de auto facturación de equipaje, que estarán disponibles en más del 95% de los aeropuertos a partir del mes de octubre.

Los quioscos de autoservicio estarán integrados con la aplicación de Ryanair y los pasajeros podrán facturar el equipaje e imprimir sus etiquetas, lo que permitirá “agilizar la entrega de equipaje y reducir los tiempos de espera”, según asegura la aerolínea.

Por tanto, Ryanair considera que esta ampliación del tiempo límite en 60 minutos dará al 20% de los pasajeros que facturan equipaje “un poco más de tiempo” para pasar los controles de seguridad y las colas de pasaportes. Quienes no facturen equipaje seguirán realizando el proceso de viaje como hasta ahora.