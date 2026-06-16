El petróleo Brent cae por debajo de los 83 dólares tras el avance del acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El precio del petróleo Brent, referencia en Europa, ha caído por debajo de los 83 dólares por barril, registrando un descenso del 0,5% y alcanzando mínimos de los últimos tres meses. El movimiento se produce tras los avances en un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

En paralelo, el WTI estadounidense también ha bajado un 0,3%, situándose en torno a los 80,5 dólares por barril.

Según fuentes marítimas, varios buques petroleros iraníes y cargueros con productos esenciales han cruzado sin incidentes el estrecho de Ormuz, después de meses de bloqueo. Este hecho refuerza la percepción de distensión en la zona.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha señalado que el acuerdo contempla la cooperación entre EE. UU. y el OIEA para gestionar las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

La caída del petróleo coincide con un comportamiento positivo en los mercados asiáticos y europeos. El Ibex 35 se prepara para abrir por encima de los 19.000 puntos, tras un récord histórico alcanzado en la jornada anterior, mientras que los principales índices asiáticos muestran avances generalizados, con la excepción de Hong Kong.