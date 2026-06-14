EEUU e Irán sellan la paz y la reapertura del estrecho de Ormuz: "Buques del mundo, a encender motores, que fluya el petróleo"

Fin a cinco meses de guerra abierta y asfixia económica global. Tras infinitos amagos, correcciones, desmentidos y reproches, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunciaron en la noche de ayer de manera coordinada que Washington y la República Islámica de Irán alcanzaron un acuerdo de paz global que decreta el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes. Un pacto que, poco después, confirmó oficialmente el propio régimen iraní, despejando la última gran incógnita.

La consecuencia más inmediata y esperada por los mercados internacionales es el fin del doble bloqueo naval en el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo cierre perimetral había disparado el precio del barril de petróleo por encima de los 140 dólares. “¡Barcos del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, exclamó Trump a través de sus redes sociales al ordenar la apertura “sin peaje” de la vía marítima.

Teherán se declara ganador

La confirmación por parte de Teherán llegó a través de la televisión pública iraní, IRIB, pero lo hizo con una marcada narrativa de victoria, asegurando que Washington tuvo que ceder a sus exigencias. “Con la autoridad, firmeza y valiente resistencia de las fuerzas armadas y del pueblo contra el enemigo criminal, Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar el fin de la guerra contra la República Islámica de Irán y el Frente de la Resistencia”, sentenció la cadena estatal.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, celebra sus 80 años en paralelo al anuncio del acuerdo de paz. | Europa Press

Las líneas generales del borrador, facilitadas por la mediación internacional liderada por Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía, permitirán detener por completo los ataques cruzados e iniciar un calendario con hitos específicos para ir levantando las sanciones económicas a Irán y devolverle el acceso a sus fondos congelados.

Sin embargo, el documento pospone los debates más espinosos. Queda para más adelante la negociación sobre el programa nuclear en sí y, de manera urgente, la recuperación del uranio enriquecido que permanece sepultado en las instalaciones iraníes tras los bombardeos sufridos a principios de año.

Firma, el viernes en Suiza

La firma oficial del denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad se celebrará el próximo viernes 19 de junio en Suiza, según confirmó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi. La cita estará precedida por una semana de reuniones técnicas. Coincidiendo con el anuncio, Trump emprende este lunes un viaje a Europa para el G7 en Francia. Aún no se ha confirmado si el mandatario acudirá a la cita o delegará en su vicepresidente, JD Vance.

El conflicto se remonta al pasado 28 de enero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una masiva oleada de ataques coordinados que acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y de una cincuentena de altos cargos del régimen. La respuesta militar provocó el bloqueo de Ormuz y sumió a la región en un intercambio diario de hostilidades.