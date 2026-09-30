Un piloto de Flydubai intenta estrellar un avión hacia Tel Aviv con decenas de israelíes a bordo

Un vuelo de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Abu Dabi y Tel Aviv ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk tras un grave incidente de seguridad en la cabina de mando. Durante el trayecto, en el que la casi totalidad del pasaje era de nacionalidad israelí, uno de los pilotos golpeó al otro e intentó poner la aeronave en picado para estrellarla. La rápida reacción de varios miembros de la tripulación junto a un pasajero israelí, que lograron irrumpir en la cabina y controlar al agresor mientras el avión caía, evitó el desastre y permitió recuperar el control del aparato hasta tomar tierra.

Tras la maniobra de emergencia, el piloto implicado ha sido detenido por las autoridades saudíes y se encuentra sometido a interrogatorio, mientras que todos los ocupantes del avión han sido evacuados a una zona fuera de peligro. Las autoridades de Israel mantienen contactos con Arabia Saudí para coordinar el regreso seguro de los pasajeros a la mayor brevedad posible, al tiempo que los servicios de seguridad israelíes han incrementado la alerta ante posibles nuevas amenazas. Mientras se gestiona la repatriación, miembros del Ejecutivo israelí como los ministros Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich ya han calificado lo sucedido abiertamente como un acto de "terrorismo".