El presidente de Polonia exige restablecer el orden constitucional tras la crisis en el Tribunal Constitucional

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha reclamado este sábado el restablecimiento del orden constitucional y ha instado al Gobierno del primer ministro, Donald Tusk, a asumir la responsabilidad política y legal por la crisis desatada en torno a la composición del Tribunal Constitucional. El mandatario ha denunciado una supuesta toma por la fuerza de un órgano del Estado y ha ordenado a la Policía que retire el bloqueo establecido en las inmediaciones de la sede judicial.

El enfrentamiento se produce después de que la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunciase la suspensión durante un mes del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Swieczkowski, y de su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski. La magistrada asumió la dirección del órgano, una decisión cuya legalidad ha sido cuestionada por los jueces suspendidos y por el propio presidente de la República.

La medida ha provocado un nuevo episodio de tensión en Varsovia, con protestas frente a la sede judicial y el despliegue de agentes antidisturbios. La disputa ha desembocado en un enfrentamiento directo entre el jefe del Estado y el Ejecutivo de Tusk por el control y la legitimidad de uno de los principales órganos constitucionales del país.

Nawrocki ha abandonado el edificio del Tribunal Constitucional después de permanecer varias horas en su interior. Antes de su salida, ha encargado al portavoz de la Presidencia, Pavel Szefernaker, la lectura de un comunicado oficial en el que ha denunciado una vulneración del orden constitucional polaco.

"Esta noche se ha producido una violación del orden constitucional de Polonia", ha afirmado el presidente, que ha calificado lo sucedido como una toma por la fuerza de un órgano del Estado. Además, ha asegurado haber consultado al presidente del Tribunal Supremo, quien tampoco considera legales las actuaciones de las personas que, a su juicio, se han arrogado el poder en el Constitucional.

El jefe del Estado ha reclamado que las fuerzas de seguridad desplegadas por el Ejecutivo de Tusk abandonen las inmediaciones del tribunal y ha exigido que se restablezca la legalidad.

Nawrocki convoca consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias

En un intento de contener la crisis, el presidente polaco ha convocado para este sábado una reunión urgente con representantes de las fuerzas parlamentarias. El objetivo, según ha señalado, es estabilizar la situación política y recuperar el orden constitucional.

"Convoco para hoy unas consultas urgentes" con las fuerzas parlamentarias, ha anunciado, con el fin de estabilizar la situación política y restablecer la legalidad.

Asimismo, Nawrocki ha asegurado que ha facilitado el acceso al Tribunal Constitucional del vicepresidente vetado de este órgano, Bartlomiej Sochanski.

El portavoz presidencial señala a Donald Tusk

La Presidencia polaca ha elevado también sus críticas contra el primer ministro. En una publicación posterior, Szefernaker ha responsabilizado a Tusk de los incidentes registrados desde la tarde-noche del viernes en Varsovia y le ha instado a asumir las consecuencias de lo sucedido.

El portavoz ha acusado al jefe del Ejecutivo de buscar "alcanzar aún más poder para sí mismo", una ambición que, según ha advertido, pone en riesgo la seguridad de Polonia y proyecta ante la comunidad internacional una imagen de inestabilidad.

Szefernaker ha reclamado que el primer ministro asuma cuanto antes la responsabilidad política y legal por los acontecimientos y ha defendido la estabilidad institucional del país. "Polonia es y seguirá siendo un Estado serio", ha asegurado, antes de descartar que el país se convierta en una "república bananera".