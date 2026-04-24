Polonia duda de la "lealtad" de Trump si Rusia atacara a un aliado europeo

En el marco de las quejas de Trump sobre la falta de apoyo de los aliados de la OTAN en su campaña bélica en Irán, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha puesto en duda que la lealtad que reclama el presidente de Estados Unidos fuese recíproca en caso de que Rusia decidiera atacar a un miembro de la Alianza Atlántica en Europa.

"La pregunta más importante es si Estados Unidos está dispuesto a ser tan leal como se describe en nuestros tratados", ha recalcado, en declaraciones al Financial Times, pues el Kremlin podría decidir atacar a uno de los aliados en cuestión de "meses", escalando así el conflicto que mantiene con Ucrania desde hace más de cuatro años.

"Esto es algo muy serio. Hablo de perspectivas a corto plazo", ha incidido Tusk, para quien es fundamental, por cuestiones geográficas, "saber que todos se tomarán en serio las obligaciones de la OTAN".

Al hilo de ello, ha recordado un episodio que tuvo lugar el año pasado, cuando una veintena de drones rusos violaron el espacio aéreo de su país, y algunos de los integrantes de la Alianza "fingieron que no había pasado nada" de inicio, si bien finalmente se desplegaron los cazas. "No me fue fácil convencer a nuestros socios de la OTAN de que no se trataba de un incidente aislado, sino de una provocación bien planificada y preparada contra Polonia", ha dejado patente.

Es precisamente este escenario el que le lleva a reclamar claridad sobre "cómo se desarrollarían las cosas en la práctica" si ocurriese algún incidente, pues no oculta que tiene "algunas dudas" sobre el compromiso de otros países. "Por eso quiero estar seguro de que, si algo ocurriera, Rusia sabría que la reacción sería dura e inequívoca", ha concluido el premier polaco.