La primera imagen del papa León XIV tras su operación: celebra misa en el hospital

El papa León XIV durante la misa en el Hospital Gemelli de Roma.

El papa León XIV ha reaparecido en público a través de las primeras imágenes difundidas por el Vaticano tras su operación. El Pontífice ha celebrado misa este viernes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece ingresado y continúa recuperándose favorablemente.

Las fotografías muestran al Papa durante la celebración religiosa, vestido con una casulla verde y en el momento de la Consagración. La misa tuvo lugar a las 12:00 horas en una sala habilitada en la décima planta del centro hospitalario.

A la celebración asistieron profesionales médicos y de enfermería del hospital que se encontraban fuera de servicio, además de miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El Papa evoluciona favorablemente tras la operación

Las últimas pruebas médicas realizadas a León XIV confirman una mejora constante de su estado general, según ha comunicado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante la mañana de este viernes, el Pontífice se sometió a una nueva analítica de sangre y a una radiografía de tórax. Los resultados respaldan la evolución favorable de su recuperación.

Además, continúa con la fisioterapia respiratoria y desarrolla sus actividades diarias habituales de manera completamente autónoma, de acuerdo con la información facilitada por el Vaticano.

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Agradecimiento al personal sanitario

Durante la homilía de la misa celebrada en el hospital, León XIV agradeció al personal sanitario los cuidados que está recibiendo durante su ingreso, así como la labor que desarrolla diariamente con los pacientes.

El Pontífice quiso reconocer especialmente el trabajo de quienes atienden a las personas en situaciones de fragilidad, en un mensaje dirigido a los profesionales que lo acompañan durante su recuperación.

La difusión de estas imágenes permite conocer la evolución del Papa durante su ingreso hospitalario, mientras continúa con el tratamiento y los cuidados médicos previstos.