Se confirma que el papa ha sido operado del pulmón con la técnica del médico gallego Diego González Rivas

El doctor Diego González Rivas con el equipo de cirujanos del policlínico Gemelli de Roma que ha operado al papa León XIV de un cáncer de pulmón.

El cirujano gallego Diego González Rivas ha confirmado que el equipo médico encargado de intervenir al papa León XIV ha utilizado su pionera técnica quirúrgica, conocida como Uniportal VATS, para extirpar el nódulo pulmonar del pontífice. Un hito médico que el propio especialista ha celebrado como un éxito de la "marca España" en el Vaticano.

A través de un vídeo difundido para explicar el abordaje empleado en el Policlínico Gemelli de Roma, el médico coruñés ha detallado las ventajas de esta cirugía pulmonar. El procedimiento permite extraer el tejido afectado mediante una única incisión de apenas dos centímetros, lo que reduce drásticamente la agresión al paciente frente a los métodos tradicionales. De hecho, González Rivas ha señalado que su equipo llega a realizar estas intervenciones sin necesidad de intubación, minimizando así el impacto de la anestesia en el organismo.

El hallazgo del nódulo solitario se produjo durante una revisión médica rutinaria del pontífice, un factor que el especialista valora de forma muy favorable. Según precisa el cirujano, esta detección precoz "aumenta las posibilidades de curación en el caso de que sea maligno", si bien la naturaleza exacta de la lesión no se había confirmado antes de entrar a quirófano. Dependiendo de las características del tejido, la técnica gallega permite desde la extracción exclusiva del nódulo hasta una segmentectomía para retirar una sección mayor del pulmón.

La elección de este abordaje mínimamente invasivo cuenta con un vínculo directo entre Galicia y Roma. González Rivas conoce de primera mano a los cirujanos que han operado al papa, ya que desde el año 2017 acude regularmente al Policlínico Gemelli para impartir cursos de formación, enseñar su método y operar en esos mismos quirófanos, lo que ha permitido al equipo vaticano dominar esta técnica de vanguardia.