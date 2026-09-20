Putin obtiene el 57% de los votos en las elecciones legislativas rusas

El partido del Kremlin, Rusia Unida, ha obtenido el 57,31% de los votos en las elecciones legislativas celebradas durante tres días en Rusia, según los primeros resultados difundidos este domingo por la Comisión Electoral Central (CEC). El dato corresponde al escrutinio del 17,05% de los sufragios, por lo que todavía es provisional.

La formación, cuya campaña encabezó el presidente ruso, Vladímir Putin, lidera la votación por listas de partidos, mediante la que se distribuye una parte de los escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso.

Según los datos oficiales iniciales, el Partido Comunista de Rusia ocupa la segunda posición, con el 13,89% de los votos. Le siguen el Partido Liberal Democrático de Rusia, con el 9,29%; Nueva Gente, con el 7,97%; y Rusia Justa, con el 5,09%.

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La CEC sitúa la participación por encima del 56% del censo, un porcentaje superior al registrado en las legislativas de 2016 y 2021.

La oposición denuncia irregularidades en el voto electrónico

En el voto electrónico, los datos facilitados en el texto sitúan a Rusia Unida con el 49,06%, seguida de Nueva Gente (15,42%) y el Partido Comunista (12,26%). La oposición ha denunciado irregularidades en este sistema, entre ellas dificultades para votar con papeletas en algunos colegios electorales. El partido pacifista Yábloko, excluido de la votación por listas, también ha cuestionado el desarrollo de los comicios.

Tras conocerse los primeros resultados, el líder de Rusia Unida, Dmitri Medvédev, afirmó que los ciudadanos mantienen su confianza en la formación. Por su parte, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, aseguró que la política exterior rusa no cambiará tras estas elecciones, las primeras legislativas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Los porcentajes publicados corresponden a un escrutinio parcial y no constituyen los resultados definitivos de la elección.