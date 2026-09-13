Zelenski y Putin podrían verse en el G20 de Miami en noviembre

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, mostró su disposición a reunirse con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la reunión de líderes del G20 que se celebrará en noviembre en Miami, Estados Unidos, si finalmente el líder ruso acude a la cita, afirmando que lo importante de esa eventual cita es que se llegara a acuerdos para parar la guerra.

“Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones. No se trata de palabras, de lo que yo vaya a decirle o de lo que él quiera decir”, dijo Zelenski en declaraciones a la televisión alemana Deutsche Welle.En todo caso, el presidente ucraniano, que estará presente en la cumbre en Miami, advirtió que el eventual encuentro tiene que producir resultados. “Lo único que importa es el resultado. El resultado es lo que importa”, subrayó en el marco de su visita a Canadá donde cerró una serie de acuerdos para el apoyo a largo plazo a Kiev.

Sobre las necesidades militares de Ucrania cuando se acerca un nuevo invierno marcado por el conflicto, Zelenski se fija como objetivo movilizar un centenar de misiles Patriot para repeler ataques rusos durante el invierno. “Es un enorme desafío tener 100 misiles al mes. Eso es lo que quiero. Quiero tener 100, 120 durante estos meses difíciles, especialmente los meses fríos”, señaló. El líder ucraniano admitió que el principal proveedor de este material es Estados Unidos, aunque Ucrania está explorando también el suministro por parte de países árabes.

En todo caso reconoció las dificultades para recabar estos paquetes militares que garanticen la defensa antiaérea ucraniana, tras incidir en que Washington tiene “voluntad política de vender y ayudar” a Ucrania, “pero la producción no es demasiado grande”. “Esta es la primera parte para poder seguir adelante. Tenemos que conseguir estos misiles y llevarlos a Ucrania”, expuso.

En paralelo, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, dijo ayer que el Congreso de Estados Unidos debe avanzar para aprobar la legislación que permitirá reforzar las sanciones contra Rusia, incidiendo en que Moscú está intensificando su “campaña de terror” mientras la presión sobre Putin, “sigue siendo insuficiente”. “Moscú está intensificando su campaña de terror contra Ucrania, cometiendo a diario crímenes atroces contra la población civil y rechazando los esfuerzos de paz”, alertó el ministro de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que advierte de que Putin sigue actuando así “porque la presión sobre su régimen sigue siendo insuficiente”.

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Mientras, las autoridades de Rusia informaron de que todavía no se ha discutido la opción de que el presidente, Vladimir Putin, viaje a Estados Unidos para la cumbre. “Todos han sido invitados, excepto Sudáfrica, lamentablemente. Aquí continúan los trabajos a nivel de expertos. Nuestros expertos siguen trabajando en los documentos para la cumbre”, manifestó el asesor presidencial Yuri Ushakov.