Rusia avanza en Jarkov y la UE refuerza su apoyo a Kiev

El Gobierno de Rusia anunció este viernes la toma de tres localidades en el área de Járkov y Sumi, en el noreste de Ucrania, en el marco de los avances territoriales registrados durante la invasión iniciada en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus fuerzas habían tomado Grachevka y Serdobino, en la provincia de Járkov, y Malaya Ribitsa, en Sumi. No ofreció información sobre posibles bajas.

Moscú también reivindicó ataques contra infraestructuras portuarias y energéticas ucranianas, así como contra objetivos vinculados a las Fuerzas Armadas. Entre ellos situó un puente ferroviario sobre el río Dniéper en Kiev, que, según el Ministerio de Defensa ruso, era utilizado para trasladar tropas y suministros militares, además de una subestación eléctrica en las proximidades de la capital. Rusia afirmó asimismo haber atacado un complejo industrial en el puerto de Izmail, en Odesa, y un buque en el mar Negro.

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En este contexto, las autoridades de Rusia dijeron ayer que Ucrania “tiene que pagar un precio” por sus ataques en el mar Negro y subrayaron que el objetivo de Moscú es “cortar completamente” la entrega de suministros militares a Kiev por vía marítima. “La parte rusa siempre está abierta a negociaciones, pero la situación en el mar Negro es especial”, declaró el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien incidió en que “Rusia está esencialmente respondiendo a los ataques iniciados por Ucrania”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció por su parte un nuevo ataque ruso contra Kiev en el que al menos una persona murió. Según indicó, Rusia lanzó durante la noche más de un centenar de drones contra territorio ucraniano, uno de los cuales alcanzó un edificio residencial de la capital y otro impactó contra un puente.

La Fuerza Aérea ucraniana cifró en 108 los drones empleados en el ataque y aseguró haber derribado 88. No obstante, confirmó impactos en once lugares y la caída de restos de aparatos interceptados en otros cinco. También se registraron ataques en Járkov, Sumi, Dnipropetrovsk, Odesa, Poltava y Rivne, sin que se informara de más víctimas mortales.

Zelenski reclamó además medidas contra las cadenas internacionales de suministro que, según sostuvo, permiten a Rusia disponer de componentes para fabricar drones y misiles. El presidente ucraniano pidió reforzar las sanciones y reclamó a los países de la Unión Europea mayor apoyo económico y militar, especialmente para las defensas aéreas.

En paralelo, la Comisión Europea hizo efectivo este viernes un nuevo desembolso de 2.900 millones de euros para Ucrania. Se trata del octavo tramo de la Facilidad para Ucrania.