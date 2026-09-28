Rusia lanza un ataque a pleno día sobre la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania

A plena luz del día, Rusia ha decidido lanzar un ataque contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania que ha causado al menos un muerto y cinco heridos.

En medio de una importante oleada de bombardeos contra el país que dirige Volodimir Zelenski, y que a lo largo de esta jornada suma ya otros tres fallecidos y una veintena de heridos tras un ataque sobre un centro comercial en Dnipró, el Kremlin ha optado por dirigir sus drones contra el patrimonio nacional ucraniano.

De hecho, en el video publicado por Zelenski se puede ver el incendio que el ataque ha provocado en el interior del edificio, situado en el distrito de Shevchenkivski, en el centro histórico de Kiev.

"Los socios de Ucrania deben ver, en este terror, en estos ataques, que apoyar a Ucrania significa apoyar verdaderamente la vida de las personas", ha subrayado Zelenski a la vista de lo ocurrido, sin dejar de hacer hincapié en que Moscú debe sufrir "consecuencias reales" por este tipo de acometidas dirigidas contra objetivos civiles.

Este duro ataque ha tenido lugar el mismo día que el ejército ucraniano notificaba la recuperación de tres localidades hasta ahora ocupadas por tropas rusas en la región de Donetsk y la captura de más de 250 rusos en el frente, frustrando así los avances del país que dirige Vladimir Putin en el flanco oriental del país europeo.

También a lo largo de la jornada de hoy Moscú ha sido golpeada, esta vez en el ámbito financiero, por parte de la Unión Europea. El golpe ha llegado en forma de sanciones contra diez personas y 17 entidades por su implicación en la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia y los territorios ocupados, así como contra otra decena de personas por la exclusión del partido opositor Yabloko —el único contrario a la invasión de Ucrania— de las elecciones parlamentarias rusas.