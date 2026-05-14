Sánchez se reúne con el Papa en El Vaticano antes de su visita a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a El Vaticano para reunirse con el papa León XIV, antes de la visita del pontífice a España, según han confirmado fuentes gubernamentales. Está previsto que la audiencia se produzca el 27 de mayo, días antes de la visita oficial de Robert Prevost a España, que se llevará a cabo entre el 6 y el 12 de junio.

El Papa llegará a Madrid, donde se reunirá con los Reyes, será recibido por Sánchez en Moncloa y realizará una visita sin precedentes al Congreso de los Diputados. Después se trasladará a Barcelona, donde está previsto que visite la cárcel de Brians, y finalizará su viaje en Canarias, con varios actos centrados en el drama de la migración.

Primera reunión con León XIV

Hace un año, cuando Prevost fue elegido Papa, el Gobierno envió una comunicación formal a El Vaticano solicitando una audiencia de Sánchez con el nuevo pontífice. La petición se hará efectiva ahora en vísperas de la visita apostólica a territorio español.

A la misa de inicio del pontificado de León XIV, en mayo de 2025, acudieron los Reyes Felipe VI y Letizia, la entonces vicepresidenta primera María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, el ministro de Presidencia Félix Bolaños, además del líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo. Sánchez no acudió porque ese mismo día tenía un viaje a Bagdad (Irak).

El jefe del Ejecutivo visitó al anterior Papa, Francisco I, en dos ocasiones: la primera en octubre de 2020 junto a su esposa Begoña Gómez, y posteriormente en 2024, ya en solitario, en una audiencia en la que abordaron la situación en Oriente Próximo y la crisis migratoria en Canarias.