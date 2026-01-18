Seguro y Ventura disputarán la presidencia lusa en la segunda vuelta en febrero

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de Portugal, António José Seguro y el candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, votando

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de Portugal, António José Seguro, fue el domingo el más votado en la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia con un 31,01% de votos, aunque sin el margen suficiente para hacerse con la victoria directa y tendrá que enfrentarse al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura (23,66%), en la segunda vuelta de los comicios prevista para el 8 de febrero, según resultados oficiales.

Estos datos corresponden al 98,84 por ciento de las parroquias escrutadas y publicadas por el Ministerio de la Administración Interna.

Seguro, desde el Centro Cultural de Caldas da Rainha, donde comparecía al cierre del recuento, señalaba que “en este momento la única declaración es la felicitación a los portugueses por su participación electoral, por el civismo, por la tranquilidad con la que ha transcurrido este acto electoral”, aseguraba.

Mientras, en la sede del partido Chega, los datos fueron celebrados con entusiasmo. Los simpatizantes de Ventura reunidos en el Hotel Marriott de Lisboa coreaban consignas como “¡Victoria!” o “¡Ventura!”. “Hoy era para liderar la derecha. Mañana será para unir a la derecha”, destacó el dirigente de Chega. “Voy a reunir al equipo de campaña para estudiar todos los escenarios que hay encima de la mesa. Solo hay un camino”, apuntó.

“La derecha no ha perdido las elecciones. La derecha ha ganado las elecciones y esto significa que hoy quien lidera hoy la derecha, pasa a la segunda vuelta, tiene más probabilidades de poder vencer. Mi misión es sumar en una candidatura anticorrupción, por los jóvenes”, planteaba.

Para Ventura, Portugal tendrá que elegir “si devolver al socialismo al poder o no”. “El socialismo no debe volver al poder en Portugal”, ha remachado.

Por detrás de Seguro y Ventura, que pasarían a segunda vuelta, quedan el candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (15,84%), el militar en la reserva y candidato independiente Henrique Gouveia e Melo (12,35%) y el candidato del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, conservador) Luís Marques Mendes (11,52%).

Paso atrás de Montenegro

Precisamente el primer ministro de Portugal y líder del PSD, Luís Montenegro, anunciaba que su formación no va a dar ninguna consigna de voto de cara a la segunda vuelta. “El PSD no participará en la campaña presidencial (...). Su espacio político no estará representado en esta segunda vuelta”, explicaba. “No vale la pena que andemos con juegos políticos”, argumentó.

“Aceptamos la elección con humildad democrática”, señaló antes de agradecer la labor de su candidato, Marques Mendes. “Cumpliremos con la elección de los portugueses. Eso no significa que no estuviera al lado de Marques Mendes y continúo creyendo que él era la mejor opción”, añadió.

Desde el Bloque de Izquierda, que presentó a Catarina Martins, y desde el histórico Partido Comunista de Portugal (PCP) han anunciado ya su respaldo a Seguro con vistas a la segunda vuelta para derrotar a Ventura