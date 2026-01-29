Dos terremotos sacuden la provincia de Ourense en menos de 3 días

Laza despertó en medio de la madrugada de este jueves, 29 de enero, con un terremoto de 1,9 puntos en la escala Richter. De acuerdo con la información del Instituto Geográfico Nacional (IGN) el sismo fue de 1,9 mbLg y se registró a las 01:18:41 horas.

Se trata del tercer terremoto que sufre la provincia de Ourense durante el primer mes del año 2026. Y aunque fueron todos de baja intensidad, el producido en Laza este jueves ha sido el más potente de todos, llegando a casi 2 puntos en la escala Richter.

Terremoto en Coles

Esta semana ha sido copiosa respecto a sismos en Ourense. Otro terremoto se dió en la localidad de Coles durante la tarde del pasado martes, 27 de enero, de 1,6 mbLg en la escala Richter y se registró a las 20:49:19.

Riesgo sísmico en Ourense

Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de terremotos en Galicia (Sismigal), casi 190 municipios gallegos, unos 60 en Ourense, se encuentran en el nivel VI-VII de la escala macrosísmica europea, lo que los hace vulnerables a seísmos. Aunque Galicia se considera una zona de riesgo moderado, el informe subraya que la vulnerabilidad de los edificios, especialmente en áreas rurales con construcciones antiguas, puede agravar los efectos de un terremoto.

El Sismigal recomienda elaborar planes de actuación municipales específicos para seis municipios por su alta vulnerabilidad, dos de ellos ourensanos: Chandrexa de Queixa y Parada de Sil. Otros cuatro se sitúan en Lugo: Negueira de Muñiz, Ourol, Muras y Ribeira de Piquín. Los alcaldes de Chandrexa y Parada de Sil han señalado que, hasta el momento, no han recibido instrucciones oficiales, aunque se muestran dispuestos a cumplir con las recomendaciones si fuera necesario.

El informe también incluye un repaso histórico de los últimos cinco siglos de sismos en Galicia, recordando temblores significativos como el de 1997 en Triacastela, de magnitud 5,1, y destaca que el objetivo del Sismigal es reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias futuras.