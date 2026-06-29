Un tiroteo deja un muerto y un herido grave en una fan zone del Mundial en California

San Diego, California, Estados Unidos: Agentes de policía investigan el lugar de los hechos tras el tiroteo.

Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida de gravedad tras un tiroteo registrado en la ciudad estadounidense de San José, en California, en una zona habilitada como fan zone con motivo del Mundial de Fútbol.

La Policía de San José ha confirmado que una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar de los hechos, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital con heridas que ponen en riesgo su vida.

Investigación en curso y calles cerradas

Las autoridades han indicado que el incidente está siendo investigado como un homicidio. Como medida preventiva, se han cerrado varias calles de los alrededores del lugar del suceso y se ha pedido a la población evitar la zona.

El suceso ocurrió en una zona de aficionados

El tiroteo se produjo en la zona de la plaza de San Pedro, uno de los espacios habilitados para seguir el Mundial en pantallas gigantes. Según la Policía, en el momento del incidente no se estaban retransmitiendo partidos, ya que el encuentro programado había finalizado horas antes.

Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar el posible autor o autores del ataque.