Tres muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival gastronómico en Seattle

Un policía de Estados Unidos de espaldas en una imagen de archivo.

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo registrado este domingo durante el festival gastronómico Bite of Seattle, uno de los eventos más multitudinarios de la ciudad estadounidense. La Policía ha detenido a uno de los presuntos autores y mantiene la búsqueda de un segundo sospechoso.

El tiroteo se produjo alrededor de las 18.00 horas (hora local), cuando miles de personas asistían a las últimas horas del festival en el recinto del Seattle Center. Según explicó el subjefe de la Policía de Seattle, Tyrone Davis, las primeras investigaciones apuntan a que los dos sospechosos se estaban disparando entre sí, aunque las circunstancias del suceso todavía están siendo investigadas.

"Estamos intentando reconstruir exactamente qué ocurrió", señaló Davis, quien añadió que, por el momento, no existe una amenaza activa para la población.

Tres fallecidos y cuatro heridos

Dos de las víctimas murieron en el lugar de los hechos, mientras que una tercera falleció posteriormente en el hospital. Además, cuatro personas permanecen hospitalizadas en estado estable.

Entre los heridos figuran tres adultos y un niño de dos años, según confirmó el Departamento de Bomberos de Seattle. Las víctimas presentan lesiones de diversa consideración en brazos, abdomen y piernas.

Pánico entre los asistentes

El tiroteo desató escenas de pánico entre los miles de asistentes al festival, que comenzaron a correr en busca de refugio tras escuchar las detonaciones.

Varios testigos relataron que inicialmente confundieron los disparos con fuegos artificiales o petardos, hasta que comenzaron los gritos de "¡tirador!" y se produjo una estampida.

Algunos asistentes buscaron refugio en edificios cercanos, como el Museo Infantil de Seattle, mientras numerosos vendedores abandonaban sus puestos para ponerse a salvo.

Amplio despliegue policial

Tras el aviso, un amplio dispositivo policial y de emergencias acudió al recinto para evacuar la zona y atender a las víctimas. Además de la Policía de Seattle, participaron efectivos de la Patrulla Estatal de Washington, incluidos equipos tácticos SWAT.

El gobernador del estado, Bob Ferguson, trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas y mostró su apoyo a los equipos de emergencia que participaron en el operativo.

Más de 260 tiroteos masivos este año

El Bite of Seattle, celebrado desde 1982, reúne cada verano a cientos de miles de visitantes durante tres jornadas dedicadas a la gastronomía y la música.

Con este suceso, Estados Unidos suma 268 tiroteos masivos en lo que va de 2026, según los datos de la organización Gun Violence Archive, que considera tiroteo masivo cualquier incidente con cuatro o más víctimas, sin contar al atacante.