Múltiples víctimas en un tiroteo en Seattle

Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, ha sido escenario en las últimas horas de un tiroteo que deja ya "múltiples víctimas", según la policía de la ciudad.

"La policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas. Los disparos se han producido en el Seattle Center", ha avanzado el cuerpo, a la espera de poder proporcionar mayor concreción.

Por el momento, la policía ha instado a la ciudadanía a evitar esa zona, donde se celebraba un festival gastronómico a poca distancia de la icónica Aguja Espacial, emblemática torre de la ciudad.