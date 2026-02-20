Empresas de EEUU reclaman agilidad en el reembolso de los aranceles tras el fallo del Supremo

La Federación Nacional de Minoristas, el lobby que agrupa a las empresas del sector en Estados Unidos, han reclamado ya, una vez conocido el fallo del Tribunal Supremo que declara ilegales buena parte de los aranceles impuestos por Trump, que se tomen medidas para garantizar el reembolso de los pagos efectuados por las distintas compañías.

David French, vicepresidente ejecutivo de ese colectivo, ha agradecido el pronunciamiento de la Corte Suprema en la medida que "proporciona la certidumbre que tanto necesitan las empresas y fabricantes estadounidenses, permitiendo que las cadenas de suministro globales operen sin ambigüedades". Y es que, como ha recalcado, es "esencial" que exista una política comercial clara para favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y las oportunidades para las familias estadounidenses.

Es por ello que su única petición tras la resolución del Supremo es que se garantice "un proceso fluido" para el reembolso de los aranceles a los importadores. Este capital, ha recalcado, servirá como "un impulso económico" que permitirá a las empresas "reinvertir en sus operaciones, en sus empleados y en sus clientes".