La Xunta respalda a los gallegos de Ceuta y reconoce la trayectoria del Centro Gallego

El conselleiro de Emprego y el secretario xeral da Emigración trasladan su solidaridad a las personas gallegas residentes en Ceuta

La Xunta de Galicia ha trasladado su solidaridad y apoyo a la comunidad gallega residente en Ceuta, donde viven alrededor de 350 personas procedentes de Galicia, y ha destacado la labor que desarrolla el Centro Gallego como punto de referencia para los emigrantes y como vínculo entre ambos territorios.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo esta semana un encuentro con la presidenta del Centro Gallego de Ceuta, María Mercedes Fariña, para conocer las necesidades de la entidad y abordar la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos el pasado mes de julio.

Durante la reunión, González expresó la solidaridad del Gobierno gallego con los residentes gallegos en Ceuta y ratificó el compromiso de la Xunta de seguir apoyando a esta comunidad. En este sentido, destacó la importancia del Centro Gallego, constituido en 1935, por su labor de acompañamiento y respaldo a las personas gallegas que viven fuera de su tierra.

La entidad desempeña, además, un papel fundamental en la difusión de la cultura y las tradiciones gallegas, actuando como embajadora de Galicia en la ciudad autónoma y contribuyendo a fortalecer los lazos sociales y culturales entre Ceuta y Galicia.

El encuentro permitió poner de relieve la importancia de mantener el contacto con las comunidades gallegas en el exterior, conocer sus necesidades y respaldar el trabajo de las asociaciones que contribuyen a preservar la identidad gallega y a ofrecer apoyo a sus integrantes.