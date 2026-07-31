Trump advierte que Estados Unidos puede estar como Ceuta si ganan los demócratas en 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la "terrible" crisis migratoria que atraviesa durante las últimas horas la ciudad autónoma de Ceuta, escenario de la incursión ilegal de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos, y ha pronosticado que ocurrirá lo mismo en Estados Unidos si la oposición del Partido Demócrata gana las elecciones de 2028.

"Es terrible. Recuerden esta imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", ha manifestado en unas declaraciones a la cadena Fox News, antes de sentenciar que "si los demócratas llegan al poder, aquí nadie va a vivir bien".

En la misma línea, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha recalcado que la situación en España es "un lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical".

En este sentido, ha llegado a hablar de "invasión de Occidente" y ha dado literalmente las "gracias a Dios" por que Trump fuera elegido presidente, incidiendo en que con Trump en la Casa Blanca la frontera de Estados Unidos "ya no tiene este aspecto".

El Departamento de Estado estadounidense ha expresado su "solidaridad" con el pueblo español ante una "flagrante violación de su soberanía y de sus Derechos Humanos", si bien ha separado al Gobierno de Pedro Sánchez responsabilizándolo del incidente en la frontera.

"Este incidente inaceptable es consecuencia directa de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa", ha señalado.

Washington dice estar estudiando medidas para defender a los estadounidenses "frente a esta amenaza", y tiende la mano a aliados europeos, sin mencionar a España, "que estén barajando opciones similares".

Decenas de miles de migrantes, unos 60.000, según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han entrado desde el jueves a la ciudad autónoma desde Marruecos en una crisis migratoria que ha llevado a varios países de la Unión Europea a exigir la suspensión de España del espacio Schengen.