Trump afirma haber alcanzado un acuerdo con Irán y cancela los bombardeos previstos para esta noche

Donald Trump aseguró este jueves haber alcanzado un acuerdo con Irán que ha llevado a la cancelación de los bombardeos programados para esta noche, en plena escalada de tensión entre Washington y Teherán. El anuncio supone un giro inesperado tras las amenazas de nuevas ofensivas y el aumento de la presión militar sobre la región en los últimos días.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos afirmó que las conversaciones con Teherán se han elevado al “más alto nivel de la dirigencia iraní” y han sido aprobadas por las partes implicadas. Según Trump, el acuerdo cuenta con el visto bueno de varios países, entre ellos Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

El mandatario aseguró además que “los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en detalle”, y que el denominado bloqueo naval seguirá vigente hasta la firma definitiva del acuerdo, cuya fecha y lugar aún no han sido anunciados.

El anuncio llega después de varios días de máxima tensión, en los que Trump había amenazado con intensificar los ataques contra Irán e incluso planteado el control de sus recursos energéticos. También se habían producido intercambios de bombardeos entre fuerzas estadounidenses e iraníes, así como ataques en distintos puntos estratégicos de Oriente Próximo.

Por el momento, ni Irán ni el resto de países mencionados han confirmado oficialmente el acuerdo, mientras la comunidad internacional permanece en alerta ante la fragilidad de la situación y la falta de detalles concretos sobre el supuesto pacto.