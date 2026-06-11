Irán responde a la nueva oleada de ataques de EEUU con el cierre total de Ormuz

El estrecho de Ormuz vuelve al bloqueo total. El reinicio de los ataques de Estados Unidos es la motivación que esgrimen las autoridades de Irán para volver a imponer un férreo control que impida la entrada de buques hacia el golfo Pérsico o su salida.

"Debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los petroleros y los buques mercantes", ha anunciado el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del ejército de Irán, según una de las agencias oficiales del país centroasiático.

De hecho, en esa comunicación, el mando castrense ha dejado claro que cualquier barco que trate de pasar "será objeto de ataques", pues acercarse al estrecho "se considerará una forma de colaboración con el enemigo".

Todo ello, tras una noche de nuevos ataques cruzados entre Washington y Teherán, tal y como había anunciado el presidente Trump, que incluso obligaron a Kuwait a cerrar su espacio aéreo durante unas horas.

El petróleo vuelve a subir

Ante este nuevo cierre de Ormuz "hasta nuevo aviso", el precio del petróleo de referencia en Europa, el Brent, ha arrancado la jornada con una subida del 0,6% hasta rozar los 94 dólares por barril, mientras que el crudo de referencia estadounidense ha ascendido un 0,9% y ronda ya los 91 dólares.

Con la vista puesta en Oriente Próximo, pero también en la reunión que celebrará este jueves el Banco Central Europeo, en la que se da por descontada una subida de los tipos de interés, los futuros de las bolsas europeas apuntan a aperturas negativas.