Trump afirma que la guerra con Irán “ha terminado” mientras Teherán enfría el acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una intervención en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la guerra con Irán “ha terminado hoy” y ha expresado su optimismo sobre un inminente acuerdo de paz entre Washington y Teherán, aunque las autoridades iraníes han enfriado el anuncio y niegan que exista un pacto definitivo cerrado.

Según el mandatario estadounidense, el acuerdo estaría prácticamente finalizado y podría firmarse en los próximos días en una ceremonia en Europa. Trump incluso afirmó que el texto ya habría sido aceptado en sus términos generales e incluiría la renuncia de Irán al desarrollo de armas nucleares.

Sin embargo, medios estatales iraníes han reaccionado con cautela, asegurando que las negociaciones continúan y que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo. Teherán reconoce avances en la redacción del documento, pero insiste en que persisten diferencias clave y en la necesidad de respetar sus denominadas “líneas rojas”.

Entre las exigencias iraníes destacan cuestiones como el control del Estrecho de Ormuz y el fin de los ataques israelíes en la región, puntos que siguen sin resolverse en las conversaciones diplomáticas.

De acuerdo con informaciones de medios internacionales, el borrador del acuerdo contemplaría un alto el fuego inicial, la figura de un mediador internacional para supervisar su cumplimiento y la reapertura progresiva del Estrecho de Ormuz, a cambio del levantamiento de ciertas sanciones.

Mientras tanto, el Gobierno de Israel ha señalado que no forma parte del posible “memorando de entendimiento” entre Estados Unidos e Irán, aunque ha mantenido contactos con Washington y asegura haber recibido garantías sobre los términos del futuro acuerdo.

A pesar del optimismo expresado por Trump, analistas internacionales advierten de que el proceso sigue siendo inestable y recuerdan que anuncios similares en el pasado no siempre se han materializado en acuerdos definitivos.