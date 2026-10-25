Trump alerta de los "cientos de miles" de "gentes airadas" que entraron en España "hace un mes"
UN "PROBLEMA" PARA ESPAÑA
El mandatario estadounidense, Donald Trump, asegura en una entrevista en Fox News que la llegada masiva de migrantes es un "problema" para España y arremete contra las políticas migratorias en Europa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo del "problema" que ha supuesto para España la entrada de "cientos de miles" de inmigrantes "hace un mes", en probable referencia a la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta desde Marruecos del día 30 de julio.
"Mire lo que están haciendo a Europa. Mire a España. Cientos de miles de personas se colaron en España hace un mes. Entonces dije 'Oh. Eso va a ser un problema'", ha afirmado Trump en una entrevista telefónica con Fox News.
Trump ha comparado a "la gente que lleva cientos de años en España con su familia, su linaje" y a "los que se cuelan en su país". "Son gentes airadas", ha apuntado.
"La gente que está causando problemas es gente que odia a España, odia a Francia y odia a Italia. No son de allí. Les odian", ha concluido.
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