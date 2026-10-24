Trump asegura que "se encargará de Cuba" después de Irán y a La Habana le augura un escenario "inhóspito"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes que su Gobierno "se encargará de Cuba" después de la guerra en Irán, asegurando que enviará en breve a su secretario de Estado, Marco Rubio, para sellar un acuerdo.

"Vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos pasarán por Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unos 45 metros de la costa. Levantarán las manos; y luego vamos a enviar a Marco Rubio para terminar el trabajo", escenificó el mandatario republicano durante un mitin en Fort Myers (Florida) en el marco de la campaña previa a las elecciones de mitad de mandato.

Trump delegó la resolución del conflicto en su jefe de la diplomacia, de quien afirmó que "resolverá" la situación. Por su parte, Rubio pronosticó un eventual cambio de régimen en la isla y trasladó su respaldo explícito a los sectores disidentes: "Ahora es el momento. La decepción de promesas fallidas, la corrupción y las vidas privilegiadas de solo unos pocos; aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean a través de una asociación discreta con la CIA", señaló a través de sus canales digitales.

La réplica desde La Habana no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó las declaraciones de agresión directa y recurrió a la metáfora geológica de las costas rocosas de la isla para avisar de la resistencia frente a una eventual incursión: "Rechazamos toda amenaza sobre ambiciones de EEUU hacia Cuba. En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación. Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí".

Este cruce de advertencias se produce pocos días después de que la justicia estadounidense emitiera una orden de arresto formal contra el exdirigente cubano Raúl Castro por "conspiración para cometer asesinato", responsabilizándole del derribo en aguas internacionales de dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate en 1996, suceso en el que fallecieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente en el país norteamericano.