Trump amenaza a Cuba: “Se acabó el petróleo”

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado a las autoridades cubanas a “llegar a un acuerdo” tras destacar que después derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, “se han acabado” los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.

“Les invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!”, escribió Trump en un mensaje publicado en su red social, Truth Social. El inquilino de la Casa Blanca resalta que durante “muchos años” Cuba recibía “enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela”. “A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos”, afirmó en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes”, recordó en referencia a la muerte de 32 cubanos miembros de la escolta personal de Maduro durante la incursión estadounidense en Caracas del 3 de enero. En cambio “ahora Venezuela tiene para protegerlos a los Estados Unidos de América, con el Ejército más poderoso del mundo, de largo, y lo haremos”, dijo.

En un mensaje anterior, Trump publicó un texto en el que un usuario de la red social X propone que el actual secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de origen cubano, sea presidente de Cuba. “Marco Rubio será presidente de Cuba”, plantea el usuario Cliff Smith, sin apenas actividad en su cuenta. “¡Me suena bien!”, opinó Trump.

“Hegemón criminal"

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió y acusó a Estados Unidos de comportarse como “un hegemón criminal descontrolado”. “El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”, denuncia Rodríguez en un mensaje publicado en su cuenta en X.

El canciller cubano subraya que “Cuba no recibe ni ha rebido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país” en referencia a la presencia de militares cubanos en Venezuela. “A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, dijo. Además, defendió el derecho de Cuba a “importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos”.

EEUU ofrece su ayuda a los manifestantes en Irán Donald Trump ha ofrecido su apoyo a los manifestantes en Irán, que llevan semanas protestando tras el desplome del rial, protestas que, según varias ONG, han dejado más de un centenar de muertos. Trump escribió en su plataforma Truth Social: “Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!”. Las manifestaciones, inicialmente motivadas por la crisis económica, derivaron en disturbios y el Gobierno iraní ha acusado a Estados Unidos y sus aliados de incentivar la violencia. Para controlar la situación, Irán ha impuesto cortes de internet casi totales durante 48 horas, reconocidos oficialmente para frenar la difusión de información considerada peligrosa. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Israel y las bases estadounidenses podrían ser considerados “objetivos legítimos” si Washington interviniera. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, reclamó a la Unión Europea que declare a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista.