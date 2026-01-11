Trump insta a Cuba a llegar a acuerdos “antes de que sea tarde” y Canel censura su inmoralidad

Tras la entrada de Estados Unidos en Venezuela, una de las primeras exigencias del presidente Trump ha sido frenar el comercio del país bolivariano con Cuba, Irán y Rusia, algo que, a su criterio, acabaría de hundir la economía de la isla caribeña y, con ello, propiciaría la caída del régimen al mando.

Con ese criterio, el presidente estadounidense ha emplazado hoy a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”. Y es que, ha dejado claro, “no habrá más petróleo ni dinero de Venezuela para Cuba" como el que fluía ahora a cambio de seguridad.

“Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años la ha mantenido como rehén", ha recalcado, puesto que ahora cuenta con Estados Unidos para ello.

Horas después de la publicación de Trump en sus redes sociales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha sostenido que "quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas, no tienen moral para señalar a Cuba en nada”.

Además, ha negado que las dificultades económicas de la isla guarden relación con su régimen político. “Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza", ya que éstas "son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU. aplica desde hace seis décadas".

El presidente ha terminado proclamando que "Cuba es una nación libre, independiente y soberana" que "es agredida por Estados Unidos desde hace 66 años” y cuyos ciudadanos están dispuestos a “defender a la patria hasta la última gota de sangre".

“Hegemón criminal y descontrolado”

Por su parte, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha criticado que Estados Unidos “se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino en el mundo entero".

Y, tras negar que Cuba haya recibido alguna compensación por la seguridad de Venezuela, en referencia a los militares cubanos que fallecieron en el palacio presidencial venezolano durante el ataque estadounidense, ha reivindicado su derecho a importar combustible “sin interferencias”.