Trump amenaza a Irán con otro ataque si no cesa la represión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con ataques si el gobierno reprime con violencia las protestas de estos días por el encarecimiento del precio de la vida, que ya han causado seis muertes . Trump publicó ayer en Truth Social que EEUU “rescatará” la población de Irán si el gobierno los ataca.

“Si Irán dispara contra los manifestantes pacíficos y les asesina, como suele hacer, Estados Unidos los rescatará”, escribió Trump, que añadió que estaban “preparados para actuar”.

El principal asesor del ayatolá Ali Jamenei y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, ha respondido a Trump que una eventual injerencia de EEUU en los asuntos internos iraníes “desestabilizaría a toda la región” y pondría en peligro los intereses de Washington.

En un mensaje en su cuenta de X, Lariyani ha insistido en que había que distinguir entre “la posición de los comerciantes que protestan y las acciones de elementos desestabilizadores”, entre los que ha señalado el presidente de EEUU, a quien responsabiliza de una posible escalada: “El pueblo estadounidense debería saber que Trump ha comenzado esta sola aventura y debería”.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se sumó a la condena de su Gobierno al mensaje de Trump, que el diplomático ha descrito como “imprudente y peligroso”. En un mensaje en X, Araqchi no resta un ápice de legitimidad a las protestas. “Quienes se han visto impactados por la volatilidad del tipo de cambio están protestando en paz, como es su derecho”, dijo. Sin embargo, denunció “incidentes aislados y por separado de ataques contra comisarías y agentes de Policía”, sin abundar en la cuestión. En lo que se refiere a la amenaza de Trump, Araqchi ha respondido que el presidente estadounidense, “precisamente él, porque ha llegado a desplegar por este motivo a la Guardia Nacional en su país por esta cuestión, debería saber que no hay que tolerar los ataques criminales contra la propiedad pública”.

Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron por el momento al menos seis personas muertas, entre ellas un agente, y decenas de detenidos y heridos. La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes se produce además en pleno aumento de las sanciones económicas de Estados Unidos. En los últimos días Trump volvió a advertir al Gobierno iraní de intentar desarrollar de nuevo su programa nuclear bajo pena de posibles bombardeos como los que llevó a cabo en junio junto a Israel y que mataron a mil personas. Desde Truth Social, su personal altavoz en redes sociales, Trump insiste: están “listos y preparados para actuar”, dice.