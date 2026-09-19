Trump anuncia un acuerdo con Dinamarca para asumir el control permanente de la seguridad de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia por el que Washington asumiría de forma permanente la responsabilidad sobre la seguridad de la isla ártica. El pacto, cuya firma está prevista durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, todavía no ha hecho públicos todos sus detalles.

Trump aseguró en un mensaje publicado en su red social que el acuerdo concede a Estados Unidos el “control permanente” sobre la seguridad y otras necesidades de Groenlandia y afirmó que tendrá una duración “infinita”. Según el presidente estadounidense, el pacto también impedirá que países adversarios establezcan bases militares, mantengan presencia militar o realicen determinadas inversiones sensibles en el territorio sin autorización de Washington.

El Gobierno de Groenlandia confirmó posteriormente que los tres territorios tienen previsto firmar la próxima semana un acuerdo destinado a reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte. El texto deberá pasar después por los procedimientos parlamentarios correspondientes antes de entrar en vigor.

Trump sostiene que el acuerdo no tendrá ningún coste para Estados Unidos y que permitirá a Washington mantener de forma indefinida la capacidad necesaria para defender Groenlandia y sus propios intereses de seguridad. El presidente estadounidense considera además que el pacto resuelve las preocupaciones estratégicas que su Administración ha mantenido durante meses sobre la isla.

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Más presencia militar estadounidense

El acuerdo llega después de meses de negociaciones entre Washington, Copenhague y Nuuk sobre una ampliación de la presencia militar estadounidense en Groenlandia. Estados Unidos ya dispone de la base espacial de Pituffik y había planteado la construcción o recuperación de nuevas instalaciones militares en la isla.

Según Reuters, el nuevo pacto ampliaría los derechos estadounidenses de acceso, estacionamiento y sobrevuelo, además de reforzar las garantías para impedir que otros países establezcan instalaciones militares o inversiones estratégicas en Groenlandia. Sin embargo, algunos aspectos concretos del acuerdo, incluida la eventual construcción de nuevas bases, todavía no han sido detallados públicamente.

La cuestión tiene además una dimensión política especialmente delicada. Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, mientras que una parte de su población defiende avanzar hacia la independencia. El Gobierno danés ha señalado que el acuerdo debe respetar la integridad territorial del Reino y la autodeterminación de los groenlandeses.

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La isla, situada entre el Atlántico Norte y el océano Ártico, tiene una importancia estratégica creciente por su posición geográfica y por la competencia entre las grandes potencias en el Ártico. Estados Unidos ha argumentado durante meses que necesita reforzar su capacidad de vigilancia y defensa en la zona frente a Rusia y China.

El anuncio supone un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Copenhague después de que Trump defendiera públicamente que Groenlandia debería quedar bajo control estadounidense y llegara a plantear su anexión. Las negociaciones posteriores han trasladado la disputa hacia un marco de cooperación militar y de seguridad, aunque el alcance definitivo del nuevo acuerdo dependerá del texto que se firme y de su posterior ratificación.