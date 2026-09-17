Canadá apuesta por Europa pese a las amenazas de EEUU

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió ante el pleno del Parlamento Europeo, reunido en la ciudad francesa de Estrasburgo, que “Europa y Canadá son más fuertes juntos” y apostó decididamente por profundizar su alianza con la Unión Europea para reforzar la autonomía estratégica de ambas partes. La intervención del mandatario canadiense ante los eurodiputados se produjo un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera que Canadá se convierta en “el primer miembro asociado” de la Unión Europea como parte de una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Se trata de un estatus que no existe actualmente en el bloque comunitario y cuya propuesta generó sorpresa en las capitales europeas.

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Sin embargo, el anuncio de esta iniciativa provocó la rápida y contundente reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con aplicar “aranceles muy serios o dejar de comerciar con Europa” si se concreta la oferta a Ottawa, al considerarla como un “acto hostil” hacia su país.

El presidente estadounidense insistió en que impondría gravámenes “muy severos” a la Unión Europea, aunque posteriormente matizó que solamente tomaría esa decisión en el caso de que Bruselas proceda “con mala intención”, si bien evitó precisar qué entendería exactamente por buena o mala intención.

Al ser preguntado por las amenazas de Trump, Carney declaró ante los periodistas que los canadienses están unidos en que nadie les va a dictar qué idioma hablan, su cultura ni con quién pueden cerrar acuerdos en el ámbito internacional. En este contexto, la Unión Europea y Canadá, que ya disponen de una tupida red de acuerdos comerciales y sectoriales bilaterales, han buscado estrechar sus lazos durante los últimos meses frente a los aranceles comerciales y la insistente retórica del presidente estadounidense. A las severas críticas expresadas por la Casa Blanca se sumó el desconcierto entre los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea sobre el estatus de “miembro asociado”.

Fuentes diplomáticas de varias capitales europeas confirmaron que las cancillerías no fueron consultadas sobre esta figura e indicaron que existe una notable incertidumbre respecto a qué quiso plantear exactamente la presidenta del Ejecutivo comunitario y cómo podría articularse jurídicamente una relación de estas características, aun manteniendo su respaldo a aumentar la cooperación. Para esclarecer el marco de la iniciativa, un portavoz de la Comisión Europea admitió que esta figura inédita empezará a tomar forma en la cumbre bilateral entre la UE y Canadá a finales de octubre.

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