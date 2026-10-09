Trump anuncia un acuerdo con Putin para que Rusia suministre tres millones de toneladas de diésel para bajar el precio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un acuerdo que ha calificado de "trascendental" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre más de 300.000 toneladas de combustible diésel de manera inmediata al mercado estadounidense e internacional.

Según ha explicado Trump en sus redes sociales, el pacto contempla una segunda entrega de 500.000 toneladas durante noviembre, seguida de otro millón de toneladas posteriormente.

El mandatario estadounidense ha señalado que, dependiendo de la situación de las refinerías rusas, espera que Moscú pueda suministrar hasta tres millones de toneladas de diésel en un corto periodo de tiempo. Esta previsión está condicionada por el estado de las instalaciones energéticas de Rusia, algunas de las cuales han sido objeto de ataques ucranianos.

Trump promete una bajada de los precios del combustible

El presidente estadounidense ha asegurado que el acuerdo contribuirá a reducir rápidamente los precios del diésel, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Trump también ha hecho referencia al estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán, y ha reivindicado el control estadounidense sobre su entorno como otro factor que, a su juicio, favorecerá el descenso de los precios.

"Mi mayor prioridad es reducir los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros", ha afirmado.

El mandatario ha calificado el pacto como un anuncio "muy grande e importante" y ha concluido su mensaje con una advertencia dirigida a Irán, aliado de Rusia: "No tendrá un arma nuclear".