Trump, sobre un acuerdo con Irán: "No es algo que quiera hacer"

Mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán continúa en un impasse en lo que a ataques militares se refiere, el presidente Trump ha desdeñado la posibilidad de cerrar un pacto que selle definitivamente el conflicto abierto en Oriente Próximo, que supera ya los seis meses de duración.

"El acuerdo en sí no es algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que nos detengamos", ha manifestado durante un acto de campaña del Partido Republicano, contradiciendo así la realidad de unas negociaciones enquistadas desde hace meses. De hecho, su propio secretario de Estado, Marco Rubio, llegó a afirmar en las últimas horas que Teherán había desperdiciado varias oportunidades para cerrar un pacto.

A pesar de ello, al presentar a Steve Witkoff, el enviado especial de Washington para distintos conflictos y también para negociar con la república islámica, Trump ha aplaudido su trabajo. "Está avanzando muy bien", ha recalcado.

El inquilino de la Casa Blanca se ha pronunciado de este modo apenas un día después de que Qatar, uno de los países mediadores junto a Pakistán, asegurase que las conversaciones entre Washington y Teherán continúan, mientras que las autoridades iraníes destacaban a su vez el rol intermediario de Doha e Islamabad.

Acuerdo con Omán

El pacto que sí ha llegado a buen puerto es el de Irán con Omán, sobre las coordenadas geográficas para establecer rutas marítimas seguras de entrada y salida en el estrecho de Ormuz.