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Trump anuncia un alto al fuego de tres días entre Ucrania y Rusia

DÍA DE VICTORIA

El acuerdo alcanzado entre rusos y ucranianos incluye el cese de las hostilidades por tres días así como el intercambio de 1.000 presos de guerra de cada país. Esto lo anunció Trump en sus redes sociales

Donald Trump se dirige a la prensa ayer en el Salón Este de la Casa Blanca.
Donald Trump se dirige a la prensa ayer en el Salón Este de la Casa Blanca. | Andrew Leyden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un alto el fuego de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, con motivo del Día de Victoria entre Rusia y Ucrania. Esto llega después de que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, hayan aceptado la propuesta.

"Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodimir Zelenski", expresó en un mensaje emitido en sus redes sociales.

Publicación de Donald Trump anunciando el alto al fuego de tres días entre Ucrania y Rusia.
Publicación de Donald Trump anunciando el alto al fuego de tres días entre Ucrania y Rusia. | Truth Social

Con esta medida, Trump expresó su deseo de que sea "principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada". "Siguen las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo", sentenció.

Con esta noticia Trump vuelve a establecerse como intermediario en un conflicto que lleva activo desde el 2022 y donde los altos al fuego han sido escasos.

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