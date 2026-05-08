Trump anuncia un alto al fuego de tres días entre Ucrania y Rusia

Donald Trump se dirige a la prensa ayer en el Salón Este de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un alto el fuego de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, con motivo del Día de Victoria entre Rusia y Ucrania. Esto llega después de que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, hayan aceptado la propuesta.

"Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodimir Zelenski", expresó en un mensaje emitido en sus redes sociales.

Publicación de Donald Trump anunciando el alto al fuego de tres días entre Ucrania y Rusia. | Truth Social

Con esta medida, Trump expresó su deseo de que sea "principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada". "Siguen las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo", sentenció.

Con esta noticia Trump vuelve a establecerse como intermediario en un conflicto que lleva activo desde el 2022 y donde los altos al fuego han sido escasos.