Rusia suspende operaciones en trece aeropuertos por un ataque de Ucrania

Un total de trece aeropuertos del sur de Rusia han tenido que suspender sus operaciones como consecuencia del impacto de un dron lanzado por el ejército de Ucrania contra un edificio de control aéreo.

Al respecto, tras apuntar que el personal está a salvo, el ministerio de Transportes ha explicado que ahora se procederá a analizar si los equipos funcionan. Los aeropuertos afectados son los de Astracánn, Vladicáucaso, Volgogrado, Gelendzhik, Grozni, Krasnodar, Majachkala, Magas, Mineralnie Vody, Nalchik, Sochi, Stavropol y Elista.

En paralelo, tras entrar en vigor la tregua que declaró Moscú unilateralmente, el ministerio de Defensa se ha quejado de que esta madrugada se interceptaron 264 drones ucranianos en varios puntos del país. La situación repite, por tanto, el patrón del alto el fuego marcado por Kiev solo dos días antes, cuando el Kremlin también optó por continuar los ataques.