Trump anuncia la firma del pacto para este domingo e Irán lo niega

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el acuerdo provisional con Irán se firmará este domingo y que la firma permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz. “Está previsto que se firme mañana el acuerdo e inmediatamente después de la firma el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, afirmó Trump en sus redes sociales.

Trump resaltó que el acuerdo incluye que Irán no tenga armas nucleares “ni comprándolas, ni desarrollándolas ni en ninguna otra forma” y comparó esta situación con el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el acuerdo nuclear de 2015, que, según Trump, era “una vía fácil, bonita y cómoda hacia un arma nuclear”, de lo que responsabilizó a Barack Obama. “Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡un muro para el arma nuclear!”, destacó. De hecho, aseguró que “Irán ya no quiere armas nucleares y nuestra relación con Irán es muy distinta y mejor que la que tenían las administraciones anteriores”.

El inquilino de la Casa Blanca señaló a Obama y a su sucesor, Joe Biden, “pagaron cientos de miles de millones de dólares a Irán, entre ellos 1.700 millones de dólares en efectivo. En cambio, ahora no habrá nada de dinero que cambie de manos”. “En el momento apropiado, cuando todo se calme, iremos y conseguiremos el polvo nuclear que está enterrado bajo las montañas de granito gracias a nuestros bellos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos y será rebajado y destruido en Irán o en Estados Unidos”, aseguró. Trump manifestó de nuevo “durante mucho tiempo” su disposición a “colaborar” con Irán dentro del contexto de Oriente Próximo. “Esperamos que este proceso funcione rápida, fácil y cómodamente. Si no, tenemos la alternativa definitiva ¡que esperamos que no se vuelva a utilizar jamás!”, añadió.

Contradicciones

Hoy, el Gobierno paquistaní, principal mediador entre Estados Unidos e Irán, informó de que Teherán y Washington firmarán digitalmente el acuerdo preliminar este domingo, a pesar de que Irán descartó esta posibilidad y sitúa la firma “en los próximos días”.

También hoy, el Gobierno iraní rechazaba que el acuerdo preliminar se firmase hoy, sino que se cerrará “en los próximos días”. El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (...) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma”, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según recogió la televisión pública iraní, IRIB. Baqaei explicó que “no se puede descartar que ocurra en los próximos días, pero debemos ser cautos a la hora de hacer comentarios debido a las reservas de la otra parte sobre este proceso”. El portavoz iraní insistió en que el documento “se concentra en el fin de la guerra y por el momento se ha decidido no tratar la cuestión nuclear”. El acuerdo preliminar que ambas partes negocian abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.