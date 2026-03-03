Trump asegura que EEUU cortará "todas las relaciones" con España y amenaza con un "embargo": "Ha sido un aliado terrible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado públicamente a España por negarse a colaborar en una eventual ofensiva militar contra Irán, incluyendo el uso de bases en territorio español.

Trump aseguró que varios países europeos sí respaldaron su petición de aumentar el gasto en defensa hasta el 5%, citando a Alemania, pero afirmó que España fue la única que se desmarcó y que además rechazó permitir el uso de sus instalaciones militares. “España ha sido terrible”, declaró. Además, amenzaó con un "embargo": “Podríamos imponer un embargo a España”.

El mandatario afirmó haber pedido al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que “corte todas las relaciones” con España. Asimismo, sostuvo que Estados Unidos podría utilizar las bases españolas si lo deseara, subrayando la tensión diplomática generada por esta negativa.

Respuesta del Gobierno español

El Gobierno de España ha respondido a las amenazas lanzadas por Donald Trump. Fuentes de Moncloa replican que España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos" y también para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados y diversificar las cadenas de suministro".

"Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU", señalan.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un comunicado en la red social 'X' asegurando que "lo que ya no admite discusión es que la política exterior del Gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias" y se dirige directamente a Pedro Sánchez: "Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted", ha dicho.