Trump asegura que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz territorio de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que "declarará" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense "muy pronto", tras el fin de la guerra contra Irán, en un contexto marcado por las dificultades para que ambas partes avancen hacia una negociación.

"Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es", ha señalado durante un acto en Garden City, en Nueva York, en el que también ha aludido al bloqueo naval. "Ningún barco pasa a menos que nosotros lo permitamos", ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca.

Trump se ha negado además a pedir perdón por el aumento del precio del combustible a causa de la guerra con Irán, que ha vuelto a describir como un país que "no puede tener armas nucleares". "Recuérdalo cuando tengas que pagar un poco más por la gasolina. Jamás me disculparé. Hice lo correcto", ha defendido.

La reacción de las autoridades iraníes no se ha hecho esperar. El viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, ha asegurado que "el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales".

El número dos de la diplomacia iraní ha señalado además que su país "no teme a las amenazas ni se intimida ante las demostraciones de poder" y ha instado a la Administración Trump a "aceptar la realidad de una vez por todas".

"Hasta ahora, han sufrido graves derrotas estratégicas; el estrecho de Ormuz era, es y será iraní; solo se abrirá y cerrará bajo el mando iraní", ha zanjado Gharibabadi, en una nueva muestra de la tensión entre Washington y Teherán por el control de esta estratégica vía marítima.