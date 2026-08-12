Trump asegura tener el “control total” de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país mantiene un control “total” sobre el estrecho de Ormuz, un enclave clave en el conflicto de Oriente Próximo. “Ahora mismo tenemos el control total. Ellos no lo controlan; es nuestro”, enfatizó el mandatario estadounidense ante la prensa.

Trump expresó además su desconfianza hacia Teherán, afirmando que sería “la última persona” en confiar en la nación persa tras ser engañado en repetidas ocasiones. Pese a advertir que responderían con severidad ante cualquier acción hostil, sostuvo que Irán dejó de ser el principal actor dominante en la región.

Por su parte, Mohsen Rezai, jefe del Consejo Supremo de Seguridad iraní, condicionó la reapertura de la estratégica vía marítima a la implantación de un alto el fuego en Gaza y Líbano, la cancelación del bloqueo norteamericano y la liberación de fondos iraníes retenidos. Paralelamente, las fuerzas armadas estadounidenses reportaron ataques con misiles contra el carguero Vela Nova, de bandera panameña, por intentar violar el bloqueo para atracar en puertos iraníes. Asimismo, confirmaron haber desviado 55 mercantes, inutilizado tres y abordado dos buques.

Finalmente, Trump confirmó la modificación su logística aérea tras la cumbre de la OTAN en Ankara por amenazas procedentes de Irán. El mandatario fue trasladado desde el Air Force One hacia un avión C-32A más pequeño antes de volar hacia el Reino Unido.