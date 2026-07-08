Trump ataca a España en la cumbre de la OTAN y amenaza con cortar el comercio

Donald Trump durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar este miércoles contra España durante su intervención en la cumbre de la OTAN, donde cuestionó el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la Alianza Atlántica y amenazó con poner fin a las relaciones comerciales entre ambos países.

En una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump calificó a España como una "causa perdida" y un "aliado terrible", al considerar insuficiente su esfuerzo en materia de defensa. Además, aseguró que había ordenado estudiar el fin de las relaciones comerciales con España e incluso pidió que se suspendieran las visitas al país.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en un contexto de desacuerdo entre Washington y Madrid por el objetivo de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una meta que el Ejecutivo español rechaza al considerar que puede cumplir sus compromisos con un nivel de inversión inferior.

El Gobierno responde con calma y recuerda que el comercio depende de la UE

La reacción del Gobierno español no se hizo esperar. Fuentes de Moncloa aseguraron que reciben las declaraciones de Trump con "tranquilidad y normalidad" y defendieron que la relación entre ambos países sigue siendo positiva en los ámbitos económico, social, cultural y de defensa.

El Ejecutivo también recordó que la política comercial con Estados Unidos es una competencia de la Unión Europea, por lo que las decisiones en esta materia corresponden a Bruselas y no a cada Estado miembro de forma individual. Además, destacó que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con España, por lo que la relación económica resulta beneficiosa para ambas partes.

Durante la comparecencia, Mark Rutte evitó responder a las críticas de Trump contra España, aunque sí señaló que el país ya ha alcanzado el 2% del PIB en gasto en defensa, un objetivo que la OTAN venía reclamando desde hace años.

Las declaraciones de Trump suponen un nuevo episodio de tensión entre Washington y Madrid y vuelven a situar el debate sobre el gasto militar en el centro de la agenda de la Alianza Atlántica.

Donald Trump, durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN