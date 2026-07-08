Vídeo | Sánchez reivindica el compromiso de España con la OTAN tras una cumbre marcada por las críticas de Trump

La cumbre de la OTAN celebrada este miércoles estuvo marcada por las tensiones entre España y Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a cuestionar el nivel de inversión española en defensa. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el papel de España dentro de la Alianza Atlántica y anunció la participación del país en una nueva misión militar en Finlandia para reforzar la seguridad de la región ártica.

Durante la reunión, Trump criticó la negativa de España a asumir el objetivo de destinar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) al gasto en defensa y lanzó duras declaraciones contra el Gobierno español, al que acusó de no contribuir lo suficiente a los compromisos de la OTAN. Desde Moncloa respondieron restando importancia a las palabras del mandatario estadounidense y defendieron que la relación bilateral entre ambos países continúa siendo beneficiosa tanto en el ámbito económico como en el de la seguridad.

La foto de familia y el anuncio de una nueva misión

La tradicional foto de familia de los líderes aliados también llamó la atención por la proximidad entre Pedro Sánchez y Donald Trump en el protocolo de colocación, una imagen que coincidió con el momento de mayor tensión política entre ambos dirigentes. La instantánea fue ampliamente comentada en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el contraste entre la seriedad de la mayoría de los líderes y la expresión del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Tras la cumbre, Sánchez compareció ante los medios para hacer balance del encuentro y reiteró que España mantiene un compromiso firme con la defensa colectiva. En ese sentido, anunció que las Fuerzas Armadas españolas se incorporarán a la misión de presencia terrestre avanzada de la OTAN en Finlandia, una operación en la que participan varios países aliados con el objetivo de reforzar la seguridad del Ártico, el Atlántico Norte y la región del Báltico.

El presidente subrayó que España ya lidera y participa en diferentes operaciones de la Alianza en escenarios como Irak, el Atlántico Norte y los flancos sur y este de Europa. Según explicó, esta nueva contribución demuestra el compromiso del país con una estrategia de seguridad de "360 grados", al tiempo que insistió en que el Gobierno considera suficiente un esfuerzo inversor equivalente al 2,1% del PIB para cumplir con las capacidades exigidas por la OTAN.

Las diferencias sobre el gasto en defensa continúan siendo uno de los principales puntos de fricción entre España y algunos de sus aliados, especialmente con Estados Unidos, que mantiene la presión para que todos los miembros incrementen su inversión militar en los próximos años.