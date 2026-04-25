Trump cancela el viaje a Pakistán para negociar con Irán y agrava la incertidumbre diplomática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la anulación del viaje de la delegación estadounidense a Islamabad, donde estaban previstas conversaciones con representantes iraníes.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario justificó la decisión alegando que suponía una pérdida de tiempo: “Demasiado tiempo perdido en viajar y demasiado trabajo”, afirmó. Además, insistió en que dentro de Irán existe una situación de “confusión” y “lucha interna tremenda”, llegando a asegurar que “nadie sabe quién está al mando”.

Trump también lanzó un mensaje de presión al Gobierno iraní: “Nosotros tenemos todas las cartas. ¡Ellos no tienen ninguna! Si quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar”.

Por su parte, las autoridades de Irán ya habían señalado previamente que no tenían previsto reunirse este sábado con los representantes estadounidenses, entre ellos Jared Kushner y Steve Witkoff.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se encuentra de gira regional. Este sábado entregó en Pakistán una lista con las respuestas de Teherán a las propuestas estadounidenses, en un intento por avanzar en la consolidación del alto el fuego.

Este cese de hostilidades, alcanzado entre el 7 y el 8 de abril, ha sido prorrogado sin una fecha límite clara, lo que mantiene abierto un espacio para la diplomacia pero también prolonga la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones.