Trump carga contra España por la crisis de Ceuta y augura que será un "país arruinado"

Donald Trump vuelve a criticar a España por su gestión de la crisis migratoria y su aportación a la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España a raíz de la crisis migratoria en Ceuta. En una entrevista con el canal británico GB News, el mandatario estadounidense ha calificado a España de "país arruinado" y ha asegurado que el cruce masivo de migrantes desde Marruecos es "triste de ver".

"España será un país arruinado. Yo he tenido mis propios problemas con España porque no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No paga lo que debería pagar", afirmó Trump durante la entrevista, en la que vinculó sus críticas a la situación vivida en la ciudad autónoma.

El presidente estadounidense aseguró que lo ocurrido en Ceuta le parece especialmente preocupante y comparó la situación con la que atraviesa Reino Unido. "Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver", señaló, antes de añadir que los británicos tienen "sus propios problemas", pero no han visto "a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera". "Nunca he visto nada parecido", concluyó.

Trump ya había criticado a Sánchez

No es la primera vez que Trump se pronuncia sobre la crisis migratoria de Ceuta. En los primeros días del cruce masivo de migrantes desde Marruecos, que alcanzó unas 80.000 personas según las informaciones citadas entonces, el presidente estadounidense atribuyó la situación a las "leyes débiles" y una "mala gestión" del Gobierno de Pedro Sánchez.

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Trump llegó a afirmar que las autoridades españolas "no sabían qué hacer" ante la llegada masiva de migrantes y también se hizo eco de la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo español de julio sobre las devoluciones de personas que alcanzasen territorio español a nado.

Precisamente, el Gobierno español ha señalado esa interpretación de la resolución judicial como uno de los bulos que contribuyeron a alimentar el cruce masivo hacia Ceuta.