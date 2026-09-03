Las frases más relevantes de Sánchez durante la comparecencia por la crisis en Ceuta
BATERÍA DE FRASES
Pedro Sánchez rinde cuentas en el Congreso tras la crisis migratoria de Ceuta reafirmando la soberanía nacional, anunciando la visita de Felipe VI, exigiendo el estatus de región ultraperiférica a la UE y cuestionando el silencio del CENIF
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este 3 de septiembre en el Congreso de los Diputados para ofrecer el balance oficial sobre la crisis migratoria de Ceuta del pasado 30 de julio, en la que accedieron 70.000 personas de forma irregular.
Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo ha defendido la respuesta humanitaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha anunciado un refuerzo fronterizo de 180 millones de euros y un nuevo paquete económico de 100 millones para la ciudad autónoma, mientras responsabiliza a las redes sociales de viralizar bulos como detonante de la avalancha.
Asimismo, ha abierto una vía de fiscalización interna al cuestionar por qué el CENIF no elevó sus informes policiales a la cadena de mando antes del asalto.
Las frases más relevantes de la comparecencia
- Soberanía e historia: "Desde hace siglos, Ceuta y Melilla son españolas. Y les aseguro que por parte del Gobierno de España van a seguir así hasta el final de los tiempos".
- Defensa de los retornos garantistas: "No se puede coger a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de la frontera como si fuera un saco de tierra".
- Ausencia de alertas de Inteligencia: "Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y otra muy distinta anticipar que, en cuestión de horas, 70.000 personas iban a intentar acceder a Ceuta. Eso no lo hizo ningún informe".
- Cuestionamiento al CENIF: "Tenemos que entender por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía o al Ministerio del Interior".
- Descarte de injerencias extranjeras: "Algunos análisis han detectado indicadores suaves de coordinación, pero de momento nuestros servicios de inteligencia descartan que detrás hubiera perfiles asociados a los Estados de Marruecos, Rusia o Israel".
- Reorientación de la diplomacia con Rabat: "Queremos tener una relación de buena vecindad con Marruecos. Pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser distinta".
- Visita de la Corona: "El Gobierno ha compartido la necesidad de que, después de 20 años sin una visita del jefe del Estado, el Rey visite Ceuta y Melilla en las próximas semanas".
- Ofensiva en la Unión Europea: "Ha llegado la hora de lograr una integración plena de nuestras ciudades autónomas en la UE y pedir a Bruselas que les reconozca el estatus de región ultraperiférica".
- Causas estructurales de la migración: "Los bulos sirvieron para acelerar un factor fundamental que ya estaba ahí y que no es otro que el deseo de emigrar. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades son una parte esencial de la ecuación".
- Filosofía del modelo migratorio: "Nuestro modelo migratorio no es el modelo del miedo ni del populismo. Y tampoco el de la inocencia. Es el modelo de la ciencia, de la humanidad y de la solidaridad".
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