Las frases más relevantes de Sánchez durante la comparecencia por la crisis en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este 3 de septiembre en el Congreso de los Diputados para ofrecer el balance oficial sobre la crisis migratoria de Ceuta del pasado 30 de julio, en la que accedieron 70.000 personas de forma irregular.

Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo ha defendido la respuesta humanitaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha anunciado un refuerzo fronterizo de 180 millones de euros y un nuevo paquete económico de 100 millones para la ciudad autónoma, mientras responsabiliza a las redes sociales de viralizar bulos como detonante de la avalancha.

Asimismo, ha abierto una vía de fiscalización interna al cuestionar por qué el CENIF no elevó sus informes policiales a la cadena de mando antes del asalto.

Las frases más relevantes de la comparecencia