Trump culpa a Barack Obama y Biden de la guerra “por dejarse engañar”

En un mensaje en su plataforma Truth Social y en pleno alto el fuego con Irán durante la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero, Donald Trump ha acusado a Obama de rendirse a los pies de Irán con la firma en 2015 del acuerdo nuclear del que Trump, ya como presidente, se retiró tres años después.

“Obama se pasó al lado iraní, vetó a Israel, y les devolvió cientos de miles de millones de dólares en bandeja de plata: tanto dinero que esos matones iraníes no sabían qué hacer con él”, criticó Trump en un argumento recurrente que suele emplear para denunciar un acuerdo de 2015 que reincorporó a Irán a los mercados internacionales a cambio de garantizar el carácter exclusivamente civil de su programa nuclear.

Trump ha acusado a Obama, con quien es desde hace tiempo especialmente duro, de comportarse como un “pardillo débil y estúpido” y asegurado que Biden “fue todavía peor”, sin extenderse más sobre el expresidente y antiguo rival electoral.

“Durante 47 años, los iraníes nos han estado dando largas, asesinando a nuestra gente con bombas colocadas al borde de las carreteras, reprimiendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados”, añadió Trump en relación a las protestas a finales del año pasado en Irán.