Trump culpa a Barack Obama y Biden de la guerra “por dejarse engañar”

ACUSACIONES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó ayer a sus predecesores demócratas, Barack Obama y Joe Biden, de la crisis actual con Irán y prometido a las autoridades iraníes que “pronto dejarán de reírse” tras haber jugado con su país y con el resto del mundo desde el establecimiento de la república islámica en 1979.

Joe Biden y Barack Obama, ambos expresidentes de los Estados Unidos conversan.
Joe Biden y Barack Obama, ambos expresidentes de los Estados Unidos conversan. | Europa Press

En un mensaje en su plataforma Truth Social y en pleno alto el fuego con Irán durante la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero, Donald Trump ha acusado a Obama de rendirse a los pies de Irán con la firma en 2015 del acuerdo nuclear del que Trump, ya como presidente, se retiró tres años después.

“Obama se pasó al lado iraní, vetó a Israel, y les devolvió cientos de miles de millones de dólares en bandeja de plata: tanto dinero que esos matones iraníes no sabían qué hacer con él”, criticó Trump en un argumento recurrente que suele emplear para denunciar un acuerdo de 2015 que reincorporó a Irán a los mercados internacionales a cambio de garantizar el carácter exclusivamente civil de su programa nuclear.

Trump ha acusado a Obama, con quien es desde hace tiempo especialmente duro, de comportarse como un “pardillo débil y estúpido” y asegurado que Biden “fue todavía peor”, sin extenderse más sobre el expresidente y antiguo rival electoral.

“Durante 47 años, los iraníes nos han estado dando largas, asesinando a nuestra gente con bombas colocadas al borde de las carreteras, reprimiendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados”, añadió Trump en relación a las protestas a finales del año pasado en Irán.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats