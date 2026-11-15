Trump culpa a Biden del caos aéreo y reclama más fondos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a su antecesor, Joe Biden, del “desastre” de la Administración Federal de Aviación (FAA) que provocó el viernes retrasos y cancelaciones en más de 9.000 vuelos. El mandatario acusó al anterior Gobierno de haber empeorado unas infraestructuras obsoletas y reclamó al Congreso que apruebe los fondos necesarios para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo.

“La Administración Biden fue un desastre para la FAA. Todo lo que tocaron fue a peor. Se gastó mucho dinero sin criterio para empeorar un sistema que ya era viejo y fallido”, escribió Trump en las redes sociales. También aseguró que su Gobierno dispone de un plan para renovar los sistemas de control de vuelo y que la FAA está preparada para ejecutarlo.

En un segundo mensaje, insistió en que la financiación permitiría desarrollar el proyecto “de forma rápida y eficiente” hasta convertirlo en “el mejor sistema del mundo”. Trump señaló que buena parte de las infraestructuras actuales tiene 50 años y defendió que la renovación debe realizarse de una sola vez, en lugar de mediante intervenciones parciales. Según denunció, la Administración Biden retrasó durante años estos trabajos. El secretario de Transportes, Sean Duffy, también reclamó al Congreso miles de millones de dólares para construir una nueva arquitectura de comunicaciones con AT&T, Verizon y Lumen. Según explicó a NBC, el diseño ya está preparado y las empresas podrían comenzar los trabajos, que se prolongarían durante los próximos años. Duffy defendió la necesidad de sustituir la red de L3Harris, aunque reconoció que su propiedad corresponde a esta empresa y que no puede cancelar el sistema existente.

Las autoridades relacionaron el fallo con un posible rúter defectuoso durante una operación rutinaria de mantenimiento de L3Harris. La intervención pretendía sustituir antiguas líneas de cobre por fibra óptica. El cambio de un rúter habría saturado otros dispositivos de la red con miles de intentos de conexión, provocando el colapso de las comunicaciones entre los controladores y los aviones y la pérdida de datos de radar. Duffy reconoció que todavía deben esclarecer qué ocurrió. Tampoco consideró que debiera pedir disculpas por un problema que, según dijo, ya existía.

El incidente se produjo en un contexto de recortes de personal en la FAA, que ha despedido a unos 400 trabajadores de una plantilla de 45.000. La oposición demócrata advirtió de que estos ajustes podrían afectar a la seguridad aérea.