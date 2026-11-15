LA PUNTILLA
Colmo
LA PUNTILLA
Seguro que recuerdan aquellos chistes de la infancia sobre colmos. ¿Cuál es el colmo de un oculista? Vivir en el noveno B. ¿Cuál es el colmo de un matemático? Tener un hijo cateto. ¿Cuál puede ser el colmo del exprimer ministro húngaro, Víctor Orban, uno de los principales líderes europeos antiinmigracion, de los que han dado más muestras de xenofobia y racismo? Para averiguarlo no hace falta un ejercicio de imaginación si no leer los periódicos y comprobar que su hermano pequeño, Aaron Orban, ha sido detenido por tráfico de personas por facilitar visados a un centenar de vietnamitas, cobrando previamente. Víctor Orban tenía al enemigo en casa, pero dice que es una treta contra él. O sea, el colmo de los colmos: Estocolmo.
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