Trump da otro ultimátum

“¿Recordáis cuando di a Irán diez días para pactar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Pues el tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que desencadene el infierno sobre ellos”, amenazó ayer Donald Trump, el presidente de los EEUU, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Además de advertir sobre la posibilidad de “desencadenar el Infierno”, Trump aprovechó la Semana Santa para despedirse con un contundente “Gloria a Dios”.

La amenaza llega tras una semana en la que Irán descartó pactar un alto el fuego provisional con EEUU, aunque sus autoridades matizaron que estarían dispuestas a negociar un final “definitivo y duradero”, según palabras de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

Tras el mensaje de Trump, su aliado, el senador republicano Lindsey Graham, avisó que si Irán toma “una mala decisión” respecto al ultimátum del presidente, el país podría ser escenario de una “operación militar masiva”. Graham subrayó que “su reinado de terror de Irán en la región y en el mundo debe terminar, ojalá mediante un acuerdo de paz” y que Trump “utilizará una fuerza militar abrumadora contra el régimen”. Concluyó con un claro aviso: “Elegid sabiamente”.

Rescate

Las Fuerzas Armadas iraníes reivindicaron el viernes el derribo de un avión A10 de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz, en la misma jornada en la que confirmaron haber abatido un caza F35 estadounidense, lo que calificaron de “clara victoria”. “Hace una hora, un avión A10 del enemigo agresor sionista estadounidense fue interceptado y atacado en aguas del sur, alrededor del estrecho de Ormuz, por los sistemas de defensa aérea del país”, informó el Ejército a través de la cadena estatal IRIB. El cuerpo militar añadió: “Atacamos un avión enemigo al sur de la isla de Qeshm y se hundió en las aguas del golfo Pérsico”, sin dar más detalles. El A10 se encontraba realizando un operativo de búsqueda y rescate de uno de los dos tripulantes del F35 derribado, que desapareció, mientras que la otra persona a bordo fue rescatada, según fuentes estadounidenses citadas por New York Times y CBS News. Ayer, continuaba la búsqueda de uno de los pilotos estadounidenses, desaparecido en Irán tras el derribo de dos aviones de combate en incidentes separados.

Los medios de comunicación estadounidenses informaron de que las fuerzas especiales estadounidenses habían rescatado a uno de los dos tripulantes y que el otro seguía desaparecido, estando en marcha una operación de búsqueda. Los medios estatales iraníes han instado a la población de las provincias montañosas de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad y Juzestán a buscar a la tripulación del avión.

Irán alcanzó un caza F-15 sobre el suroeste del país, la primera vez que un caza estadounidense es derribado en Irán desde que comenzó la guerra. Por otra parte, los medios estatales iraníes afirmaron que un avión de ataque terrestre A-10 estadounidense se estrelló en el Golfo Pérsico tras ser alcanzado por las fuerzas de defensa iraníes. Los medios estadounidenses informaron de que el piloto fue rescatado.

Mientras tanto, las localidades de Bushehr y la provincia de Juzestán han sufrido importantes destrozos tras los ataques de aviones estadounidenses e israelíes, que provocaron la muerte de dos personas y varios heridos, según informaron autoridades iraníes ayer sábado. En Bushehr, un proyectil impactó cerca de la valla de seguridad de la planta nuclear alrededor de las 08,30 hora local, dañando uno de los edificios anexos y causando el fallecimiento de un empleado de seguridad.

Pese a los daños, la central nuclear continuó operativa, y las autoridades subrayaron que las partes principales y los materiales radiactivos no se vieron afectados, evitando un riesgo de accidente nuclear mayor. Es el cuarto incidente contra la instalación desde el inicio de la guerra. En Juzestán, los ataques en la zona petroquímica también dejaron un fallecido y varios heridos.

Carguero

El Ejército de Irán respondió con el anuncio de su ataque a un carguero de propiedad israelí en el puerto de Bahréin, según el último balance de la Guardia Revolucionaria iraní. “Un buque mercante con el nombre comercial Ishyka, propiedad del régimen israelí y que enarbolaba la bandera de un tercer país, fue atacado con potentes proyectiles navales en el puerto Jalifa bin Salmán de Bahréin”, informó la Guardia en un comunicado. El carguero es un mercante de bandera liberiana.